В тройном ДТП в Нижневартовске пострадали три человека Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Нижневартовске 27-летний водитель автомобиля «Хонда», не справился с управлением и выехал на встречку, его автомобиль занесло и на встречной полосе он "влетел" в «Шевроле», под управлением 44-летнего мужчины, а после он столкнулся с автомобилем «Сузуки», под управлением 64-летнего мужчины. В результате ДТП водители трёх автомобилей получили травмы.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Всего за сутки на территории округа зарегистрировано 2 ДТП, в которых 4 человека получили травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 8 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 6 – за отказ от медицинского освидетельствования; 2 – за повторное управление с признаками опьянения; 40 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 24 – за нарушение требований к перевозке детей.

ГИБДД напоминает водителям соблюдать правила дорожного движения.