В Сургуте работают три ковидных амбулаторных центра Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В Сургуте работают три ковидных амбулаторных центра, которые расположены в поликлиниках №1, №2 и №4. Каждый день по направлению лечащего врача здесь проводят забор анализов и диагностику степени поражения легких коронавирусной инфекцией с помощью компьютерной томографии. А после обследования врачи дают рекомендации по дальнейшему лечению. Только за сутки в лабораторные центры обратилось рекордное количество человек - 256.

Напомним, за в Югре вновь введут цифровые пропуска и QR-коды, чтобы контролировать больных коронавирусом. Число заболевших «короной» в сутки неуклонно растет и за минувшие сутки заражено 218 человек в 20 муниципалитетах Югры.

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