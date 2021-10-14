Ханты-Мансийск готовится принять Международный турнир по жиму лежа

Соревнования пройдут на базе Центра развития теннисного спорта Фото: ЮграМегаСпорт

Ханты-Мансийск в седьмой раз готовится принять Международный инклюзивный турнир по жиму лежа «Кубок чемпионов» на призы чемпионов и рекордсменов мира Эдуарда Исакова и Алексея Воробьева.

Турнир уникален тем, что за звания сильнейших наравне с чемпионами Европы и мира по пауэрлифтингу будут бороться лучшие жимовики-паралимпийцы. Соревнования пройдут на базе Центра развития теннисного спорта с 4 по 6 ноября. Участвовать будут сильнейшие пауэрлифтеры из 6 стран мира: Грузии, России, Египта, Казахстана, Венгрии, Узбекистана.

Напомним, как в Ханты-Мансийске проходили соревнования по спортивному туризму на пеших дистанциях. Спортсмены из разных муниципалитетов боролись за медали в разных возрастных категориях.