В Нефтеюганском районе торжественно открыли "Точку роста" Фото: Администрация Нефтеюганского района

В Нефтеюганском районе торжественно открыли ещё одну "Точку роста". Центр образования цифрового и гуманитарного профилей разместился на базе куть-яхской школы. Особенность куть-яхской "Точки роста" - планетарий - специальный экран-купол, позволяющий с помощью учебных фильмов в 3D-формате "побывать" в космосе и узнать тайны Вселенной. Ребята изучают мир с помощью микроскопа, который входит в состав "Исследовательской лаборатории по биологии". На занятиях школьники учатся сами делать из листьев комнатных растений препараты для изучения. В планах на следующий год - создание ещё одной "Точки роста" во второй Салымской школе, а в 2023 году - Обь-Юганской школе.

Напомним, ранее мы писали, что в Югре 240 тысяч детей занимаются дополнительным образованием.