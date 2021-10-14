В Сургутском районе выберут лучшую школьную столовую Фото: Администрация Сургутского района

В Сургутском районе стартовал муниципальный этап Всероссийского конкурса «Лучшая столовая школы». Мероприятие проходит в трех номинациях: «Лучшая столовая городской школы»; «Лучшая столовая сельской школы» и «Лучший повар школьного питания».

Конкурс проводится для того, чтобы ввести в школах качественное и сбалансированное питание, а также для популяризации здорового питания в общеобразовательных организациях. Участники конкурса должны подготовить тематический стол по теме «Здоровое питание ребенка в семье», в состав которого должно быть включено блюдо, предлагаемое для школьника в соответствии с выбранной темой и принципами здорового питания.

- По результатам муниципального этапа конкурса победители примут участие в региональном этапе, который пройдет с 25 октября по 5 ноября 2021 года - рассказали в департаменте образования и молодежной политики администрации Сургутского района.