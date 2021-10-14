В Нягани почти полностью готов "Центральный лес культуры и отдыха" Фото: Администрация города Нягань

В Нягани почти полностью готов "Центральный лес культуры и отдыха". Времени для работ осталось немного, но в график исполнители укладываются.

- Практически все локации на местах: детская площадка, сноутюбинговая трасса, верёвочный парк и другие. Ведётся монтаж скейтпарка, на днях будет монтироваться роллер-парк, приступили к монтажу входных групп. В течение двух недель завершат все работы по укладке асфальтобетона и покрытий на локациях - отметили в администрации города.

Глава города Иван Ямашев внимательно следит и контролирует ход обустройства парка. Пока темп и качество работ не вызывает вопросов, но другой важный вопрос требует решение, а именно: правильная организация содержания большой, современной территории. После общественной приёмки начнётся подготовка к открытию парка в режиме зимней эксплуатации.