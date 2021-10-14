Прокуратура Югры через суд добилась лекарства для ребенка-инвалида Фото: Татьяна Коркина

В Прокуратуру округа обратилась жительница Сургута, ребёнок которой нуждается в лекарствах. Шестилетняя девочка является инвалидом детства и по решению консилиума врачей ей необходима непрерывная пожизненная терапия специальным лекарственным препаратом, который не зарегистрирован на территории России и не имеет соответствующего аналога.

Сургутянка обратилась в Департамент здравоохранения Югры с просьбой оказать содействие в получении льготного лекарственного препарата, но там не приняли необходимые меры по обеспечению ребёнка лекарством и женщине отказали в его предоставлении на бесплатной основе. После проверки прокуратура направила в суд иск и потребовала обязать Департамент здравоохранения округа обеспечить ребёнка-инвалида бесплатно жизненно необходимым лекарством в соответствии с медицинскими показаниями.

Суд полностью удовлетворил требования прокурора. После вмешательства прокуратуры девочка получила необходимый препарат.