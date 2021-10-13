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Происшествия13 октября 2021 15:24

Жители Югры отдали мошенникам 6 миллионов рублей за день

Полицейские зафиксировали 12 случаев мошенничества
Виктория Терина
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Жители Югры отдали мошенникам 6 миллионов рублей за день

Жители Югры отдали мошенникам 6 миллионов рублей за день

Фото: Татьяна Коркина

Почти 6 миллионов рублей лишились югорчане за день. Сотрудники полиции зафиксировали 12 случаев мошенничества. Так, житель Советского района отдал аферистам около 300 тысяч рублей. 42-летний безработный мужчина в страхе потерять деньги и пытаясь избежать навязанного кредита, сообщил сотрудникам банка реквизиты своего счета. Аферисты воспользовались ситуацией и списали с его счета несколько сотен тысяч рублей.

В Нефтеюганке 60-летняя женщина "купилась" на уловку с повышенным «кэшбэком» от покупок. Предложение ей озвучили мнимые сотрудники банка. Как только женщина сообщила им свои личные данные злоумышленники списали с карты жертвы 24 тысячи.

Другая жительница Нефтеюганска столкнулась со злоумышленниками на сайте, где присмотрела развивающую игрушку «бизиборд» и оформила заказ. Продавец запросил 100% предоплату товара, и югорчанка перевела 5 тысяч рублей. Спустя время поставщик перестал выходить на связь и югорчанка заподозрила, что стада жертвой мошенников.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.