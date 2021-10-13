Задержан житель Урая, который около года скрывался от следствия после совершенного убийства

Житель Урая, около года скрывавшийся от следствия, заключен под стражу Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В октябре 2020 года около 15 часов на автопарковке у торгового центра «Армада» в Урае двое мужчин поругались из-за общей возлюбленной. Во время ссоры один из мужчин выстрелил из боевого пистолета в другого, а затем добил острым предметом в шею. От полученных ран потерпевший скончался. А нападавший сбежал и около года скрывался в Екатеринбурге, при этом официально не работал, своими личными документами не пользовался и проживал на съемной квартире.

Несколько дней назад место нахождения злоумышленника удалось установить, он задержан сотрудниками уголовного розыска и доставлен к следователю. Урайским межрайонным следственным отделом СУ СК России по ХМАО-Югре продолжается расследование уголовного дела. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве, незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также в хулиганстве с применением насилия.

Напомним, ранее мы писали, что в Югре задержали жителя Башкирии, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 15-летней давности.