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Происшествия13 октября 2021 9:50

Задержан житель Урая, который около года скрывался от следствия после совершенного убийства

Расследование уголовного дела продолжается
Виктория Терина
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Житель Урая, около года скрывавшийся от следствия, заключен под стражу Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Житель Урая, около года скрывавшийся от следствия, заключен под стражу Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В октябре 2020 года около 15 часов на автопарковке у торгового центра «Армада» в Урае двое мужчин поругались из-за общей возлюбленной. Во время ссоры один из мужчин выстрелил из боевого пистолета в другого, а затем добил острым предметом в шею. От полученных ран потерпевший скончался. А нападавший сбежал и около года скрывался в Екатеринбурге, при этом официально не работал, своими личными документами не пользовался и проживал на съемной квартире.

Несколько дней назад место нахождения злоумышленника удалось установить, он задержан сотрудниками уголовного розыска и доставлен к следователю. Урайским межрайонным следственным отделом СУ СК России по ХМАО-Югре продолжается расследование уголовного дела. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве, незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также в хулиганстве с применением насилия.

Напомним, ранее мы писали, что в Югре задержали жителя Башкирии, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 15-летней давности.