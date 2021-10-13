В Югре усилят контроль за находящимися на самоизоляции жителями Фото: Юлия Кучеренко

В Югре провели заседание Оперативного штаба, на котором обсудили важные вопросы, связанные с распространением коронавируса. Последнюю неделю в регионе наблюдалось увеличение числа заболевших COVID-19 на 8,6%, каждый восьмой случай заражения сопровождался пневмониями.

Наиболее сложная и неблагополучная ситуация с большим количеством заболевших сложилась в Ханты-Мансийске, Урае, Березовском, Ханты-Мансийском, Советском, Октябрьском и Сургутском районах. Кроме того, в Югре за последнюю неделю на 18% выросло число госпитализированных пациентов с коронавирусной инфекцией.

Ещё один из важных вопросов, который обсудили на заседании - вопрос вакцинации. За все время в регион поступило 785 тысяч комплектов вакцины от коронавируса. Препаратов для вакцинации от COVID-19 в Югре достаточно. Первым компонентом вакцины уже привиты 582 тысяч человек, завершила вакцинацию 551 тысяча из них.

В регионе продолжает действовать запрет на массовые мероприятия регионального, межмуниципального и муниципального характера с числом участников более 50 человек. А для студентов с признаками ОРВИ в учебных заведениях вводится экспресс-тестирование, после которого решается вопрос об их допуске на занятия. Также, напомним, что в Югре началась обязательная вакцинация от коронавируса для некоторых категорий граждан. Документ не распространяется на тех, у кого есть противопоказания.

А ещё Глава региона поручила депздраву Югры вместе с профильными структурами выработать дополнительные предложения, чтобы усилить контроль соблюдения самоизоляции гражданами, которые лечатся от COVID-19 амбулаторно, и контактными лицами.