Мегионский атлет стал победителем турнира по силовому экстриму «Урал-Батыр» Фото: администрации города Мегиона

Мегионский атлет Валерий Савин стал победителем турнира по силовому экстриму «Урал-Батыр». Всероссийский турнир силачей проходил в Уфе, там состязались 10 сильнейших людей из разных городов страны. Они собрались вместе, чтобы продемонстрировать свою силу и поспорить за титул чемпиона турнира.

Валерий Савин по итогам пяти упражнений стал лидером соревнований, набрав 42 балла. Югорчанин начал своё триумфальное возвращение в силовой экстрим после тяжелой травмы и восстановления в августе этого года и сразу одержал победу в турнире «Самый сильный человек Югры». И теперь вновь доказал своё превосходство.

Напомним, о том как Валерий Савин одержал победу в турнире по силовому экстриму мы писали ранее.