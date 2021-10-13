В суд направили уголовное дело против наркосбытчика, распространявшего "синтетику" в Югре Фото: Татьяна Коркина

В Нефтеюганске прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу против участника организованной группы. Он обвиняется в незаконном сбыте наркотиков, совершенном организованной группой в крупном и особо крупном размерах.

По информации следственных органов, 47–летний житель Свердловской области вступил в организованную преступную группу и занимался распространением наркотиков на территории Нефтеюганска, Нягани, Урая и Пыть-Яха. Когда соучастники передавали ему наркотики он размещал их в специально оборудованные «тайники – закладки».

Обвиняемого задержали полицейские в апреле 2021 года, и изъяли у него больше 1 килограмма синтетических наркотиков.

Наркосбытчик находится под стражей, уголовное дело направлено в Нефтеюганский районный суд.