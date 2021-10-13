Погода в Югре на 13 октября 2021 года: ночью до - 8 градусов Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре на 13 октября 2021 года: температура воздуха днём +2, +7 °С, местами по западной половине до +12 °С, ночью +2, -3 °С, местами по восточной половине до -8 °С. Облачно с прояснениями. Ночью местами небольшие осадки дождь, мокрый снег и туман. Днём преимущественно без осадков, по восточной половине местами небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер южный, юго-западный 3-8 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +5, +7 °С, ночью около 0 °С. Облачно с прояснениями. Ночью дождь и мокрый снег. Ветер южный, юго-западный 3-8 м/с.

Погода в Югре на 13 октября 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В этот день смотрели на приметы: если первый снег выпадет на Михаила, значит, зима настанет ещё не скоро. Если же к этому времени все журавли улетели на юг, значит, зима будет ранней и холодной.