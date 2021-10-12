В Нефтеюганске задержали подозреваемых в квартирной краже Фото: Татьяна Коркина

В полицию Нефтеюганска сообщили о краже в квартире. Полицейские установили и задержали подозреваемых, которыми оказались неоднократно судимые за аналогичные преступления мужчины.

Злоумышленники взломали окно и залезли в квартиру, откуда похитили бытовую технику и ювелирные украшения на 780 тысяч рублей. Часть похищенного преступники успели продать, а на вырученные деньги купили алкоголь и продукты.

Возбуждено уголовное дело. Преступникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Мегионе двое мужчин залезли на территорию базы и украли 140 кг алюминия.