В Нягани юнармейский отряд участвовал в ежегодном субботнике Фото: Администрация Нягани

В Нягани Центр подготовки к военной службе вместе с юнармейским отрядом школы №14 «Территория десанта» поддержали многолетнюю традицию, зарожденную обществом десантников и приняли участие в ежегодном субботнике в сквере имени В.Ф. Маргелова. Мероприятие провели, чтобы сформировать основы патриотизма, воспитать любовь и уважение к своей Родине, гордость за свою страну, свой народ. После субботника юнармейцев пригласили на тематическое чаепитие, что позволило выстроить диалог поколений и сохранить историческую память, привлечь внимание ребят и молодежи к историческому наследию страны.

Напомним, ранее мы писали о том, что юнармейцы Нефтеюганского района участвовали в V окружном Слете юнармейских отрядов.