В Ханты-Мансийске и Сургуте завершается строительство школ Фото: Администрация Сургута

В Югре на заседании координационного совета обсудили ход строительства школ в Ханты-Мансийске и Сургуте. О ходе строительства II очереди средней школы № 8 на 600 учащихся в Ханты-Мансийске доложил глава города Максим Ряшин. Он рассказал, что подрядчики уже выполняют работу по внутренней отделке здания, ведут монтаж внутренних инженерных сетей и благоустраивают территорию.

- Работы на объекте ведутся в соответствии с графиком. Общая готовность составляет 98%. До конца октября завершим строительство, школу планируем ввести в эксплуатацию в ноябре 2021 года, - добавил Максим Ряшин.

В Ханты-Мансийске продолжается строительство ещё одной школы на 1 725 мест в микрорайоне «Иртыш-2». Там завершили подготовительные и земляные работы.

Участники заседания рассмотрели ход строительства школы в микрорайоне № 33 Сургута, которая предусмотрена на 900 учащихся. По словам заместителя главы города Григория Невоструева, школа готова на 99%.

- На объекте завершаются пуско-наладочные работы, ведется поставка технологического оборудования. Школу запустим в эксплуатацию в декабре 2021 года - рассказал Григорий Невоструев.