В Югре задержали жителя Башкирии, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 15-летней давности

В Югре задержали жителя Башкирии, обвиняемого в изнасиловании и убийстве Фото: Федеральная служба войск национальной гвардии РФ

В Сургуте полицейские получили информацию о том, что в городе может скрываться подозреваемый в особо тяжком преступлении, совершенном 15 лет назад в Башкирии.

- Уроженец Стерлибашевского района Башкортостана приехал в одно из сельских поселений республики с целью совершения краж. Вечером, находясь в алкогольном опьянении, он увидел девушку, которая шла одна. Применив физическую силу, он затащил её в овраг, где совершил противоправные действия сексуального характера, а после нанес телесные повреждения, которые повлекли за собой смерть потерпевшей. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник припорошил труп землей. Этой же ночью он уехал из деревни на такси, - сообщили в пресс-служба МВД России по г. Сургуту.

Тогда правоохранительные органы Башкортостана возбудили уголовное дело по статье «Убийство» и «Изнасилование». Преступление оставалось нераскрытым 12 лет, а личность преступника удалось установить при сверке ДНК в 2018 году, после чего мужчину объявили в межгосударственный розыск.

Выяснилось, что с 2006 по 2015 годы преступник привлекался к уголовной ответственности за мошенничества, угоны, кражи и грабеж. А ещё, он разыскивался судебными приставами, как злостный неплательщик алиментов.

Оперативники узнали, что разыскиваемый мужчина скрывается от наказания в Сургуте, его удалось задержать. Сейчас он этапирован в республику Башкортостан, где его дальнейшую судьбу решит суд.