В Югре за сутки выявлено 215 новых случаев коронавируса Фото: Татьяна Коркина

В Югре за сутки зарегистрировано и лабораторно подтверждено 215 новых случаев коронавируса в 21 муниципалитете. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 35 случаев, 18-29 лет – 26 случаев, 30-49 лет – 64 случая, 50-64 лет – 62, старше 65 лет – 28. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 207 случаев, 8 случаев завозных.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии находятся 27 пациентов, с симптомами ОРВИ – 184 человека, в бессимптомной форме заболевания – 4 человека. Всего лабораторно подтверждено 77 525 случая коронавируса с начала пандемии. За весь период пандемии выздоровели - 73 561 человек. За сутки от коронавируса скончались 9 человек, а за все время умерли 1 147 человек.

Картина по заболеваемости в округе выглядит следующим образом: в Сургуте зарегистрировано 55 случаев, в Ханты-Мансийске - 35 случаев, в Нефтеюганске – 19 случаев, в Нижневартовск – 18, в Сургутском районе – 14 заболевших, в Советском районе – 11, в Урай – 9 заразившихся, в Нефтеюганском районе – 7, в Нягани и Радужном – по 6 ковид-положительных, в Березовском районе, Мегионе и Югорске – по 5, в Ханты-Мансийском районе и Лангепасе – по 4 зараженных, в Кондинском районе и Когалыме – по 3, в Октябрьском и Нижневартовском районах – по 2, в Белоярском районе и Пыть-Яхе – по 1 человеку.

За последние сутки в России выявлено 28 190 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 7,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 973 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 20 706 человек. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 7 832 964 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 218 345 летальных исходов, выздоровели 6 894 285 человек. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.