В Октябрьском районе под колесами вездехода погиб мужчина Фото: «Центроспас-Югория»

В Октябрьском районе поисково-спасательный отряд «Центроспас-Югория» выезжал на одно из месторождений района. К спасателям поступило сообщение, что в лесу мужчина попал под колеса вездехода, требуется доставить медиков к пострадавшему.

Но к сожалению спасать мужчину было уже поздно, вместе с сотрудниками скорой помощи, спасатели приехали к месту происшествия и нашли тело 57-летнего мужчины без признаков жизни. Медикам оставалось только констатировать его смерть.

Напомним, ранее "Комсомольская правда - Югра" писали о том, что в Югре нашли тело мужчины, который утонул в реке на автомобиле, причем нашли его в 15 км от места утопления.

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