В ковидном госпитале Нижневартовска осталось всего 56 свободных мест Фото: департамент общественных коммуникаций администрации г. Нижневартовска

Ситуация с распространением коронавируса на территории Нижневартовска остается напряженной, но контролируемой. Об этом сегодня сообщили эксперты, входящие в состав муниципального оперативного штаба. В городе продолжает свою работу госпиталь, развернутый на 300 коек. На сегодняшний день там занято 244 места, среди них 146 пациентов старше 60 лет.

- За неделю уровень госпитализации сохраняется высоким – 30-35 человек в сутки. В основном у нас пациенты средней степени тяжести и в тяжелом состоянии. Мы видим увеличение занятости реанимационных коек. В этом отделении находятся 30 пациентов. К кислороду подключены 198 человек, к аппаратам искусственной вентиляции легких – 24, - рассказал главврач БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская окружная клиническая больница» Алексей Сатинов.

Как отмечают в региональном оперативном штабе, рост заболеваемости происходит во всех возрастных группах, включая детей и молодых людей. Накануне стало известно, что вакцинация против COVID-19 для определенных категорий граждан в Югре станет обязательной. Эта мера принята в связи с тем, что эпидемическая ситуация в регионе ухудшается. На данный момент в Югре вакцинировано 42,4% взрослого населения.

Прививочные кабинеты Нижневартовска работают во всех городских поликлиниках, а также в МФЦ и торговом центре «Югра МОЛЛ».