Пьяная жительница Нефтеюганска во время ссоры зарезала супруга ножом Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Следователи Нефтеюганского межрайонного следственного отдела возбудили уголовное дело против 51-летней местной жительницы. Она обвиняется в убийстве.

По информации ведомства, 8 октября 2021 года около 21 часа пьяная обвиняемая поругалась со своим 31-летним супругом. Казалась бы, банальная ссора на почве ревности, но женщина в момент конфликта ударила своего супруга кухонным ножом в грудь, а от травмы потерпевший скончался на месте происшествия. Теперь судьбу югорчанки решит суд, а сейчас она находится под стражей.

По уголовному делу продолжается расследование.

Напомним, как в Когалыме пьяная ссора закончилась убийством: мужчину зарезали ножом. Собутыльники, во время застолья, начали ругаться, из-за того, что мужчина отказался дать хозяину квартиры деньги на наркотики.