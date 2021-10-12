Кражи, поддельные деньги, наркотики: в Югре зарегистрировано 52 преступления за день Фото: Татьяна Коркина

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 52 преступления, по горячим следам раскрыто 30. Так, в Лангепасе 19-летний молодой человек, на чужом дачном участке похитил из вагончика четыре чугунных радиатора, а также из кабины автомобиля «ГАЗ-33104» видеорегистратор с флешкой.

В Сургуте в одном из банков нашли поддельные 5 тысяч рублей. В Нижневартовске, Мегионе и Лангепасе задержали подираемых в незаконном обороте наркотиков, все они находятся под подпиской о невыезде. В Ханты-Мансийске задержан молодой человек, который, находясь в районе дома в переулке Кедровый, похитил автомагнитолу, видеорегистратор и навигатор из чужого авто. Ранее он уже был судим и снова находится под подпиской о невыезде.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что за решетку отправился участник ОПГ, распространявший наркотики по Югре.