В Нягани водитель сбил девочку-подростка на «зебре»

В Нягани водитель не успел затормозить и сбил девочку-подростка на «зебре» Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Нягани на проспекте Нефтяников, 32-летний водитель «Хендай», не учёл безопасную скорость движения, дорожные и погодные условия, а также состояние своего авто, и сбил 13-летнюю девочку-пешехода, переходящую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП девочка получила травмы.

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетних пешеход. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 9 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 6 – за отказ от медицинского освидетельствования; 1 – за повторное управление с признаками опьянения; 55 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 19 – за нарушение требований к перевозке детей.

ГИБДД напоминает водителям, что в местах возможного появления пешеходов и велосипедистов необходимо снижать скорость движения. А ещё необходимо заранее подумать о смене шин на зимние.