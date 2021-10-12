В Югре предпринимателя заставили выплатить больше 35 миллионов долга по зарплате Фото: Татьяна Коркина

В Югре состоялся суд над 54-летним предпринимателем, он признан виновным по статье "полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы".

Как сообщают следственные органы, генеральный директор коммерческого предприятия, пытаясь создать видимость финансового благополучия предприятия в глазах контрагентов, не выплачивал зарплату 208 работникам. Таким образом он задолжал более 35 миллионов рублей. И только после возбуждения уголовного дела, осознания тяжесть преступления и возможные последствия, предприниматель возместил всю задолженность перед работниками, включая компенсацию за задержку выплат.

Мировой судья Сургутского судебного района, учитывая раскаяния югорчанина и полного возмещение ущерба назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Нефтеюганске руководитель фирмы три месяца не платил зарплату сотрудникам, чтобы сэкономить деньги.