Спортсмены Нефтеюганского района отличились в Зимнем Первенстве Югры по северному многоборью

Спортсмены Нефтеюганского района стали лучшими по итогам общекомандного зачета Фото: Администрация Нефтеюганского района

Спортсмены Нефтеюганского района стали лучшими по итогам общекомандного зачета Зимнего Первенства ХМАО-Югры по северному многоборью среди юношей и девушек. Соревнования проходили среди 100 сильнейших спортсменов из 9 муниципалитетов округа, из них 15 участников - воспитанники пойковской спортивной школы "Нептун". По итогам соревнований ребята из Нефтеюганска завоевали 12 призовых мест и стали лучшими в сумме многоборья, беге с палкой и тройном национальном прыжке. Кроме того, три спортсмена Нефтеюганского района вошли в состав сборной команды Югры и поедут на Первенство России.

Напомним, ранее мы писали о том, что спортсмены из Сургута завоевали золото Чемпионата мира по легкой атлетике.