В Югре собственник «Мазды» забыл ключи в машине и его авто угнал бывший уголовник Фото: Юлия Кучеренко

На прошлой неделе в Югре раскрыто 4 угона авто, при этом автомобили были открыты, а ключи находились в замке зажигания.

Так, в Нижневартовске собственник автомобиля «Мазда» обратился в полицию и рассказал, что его автомобиль угнали с территории организации. Сотрудники ГИБДД задержали ранее судимого 32-летнего подозреваемого. При аналогичных обстоятельствах в Нижневартовске угнан автомобиль «Газ», который нашли автоинспекторы и задержали 42-летнего угонщика.

В дежурную часть обратился собственник «Шевроле», его автомобиль угнали с территории дачного участка. Сотрудниками ГИБДД задержан 37-летний уголовник, подозреваемый в угоне. Четвертый случай угона зафиксирован в Пыть-Яхе. Там, в полицию обратился собственник автомобиля «Хендай» с заявлением о том, что его автомобиль угнан от магазина. Автомобиль нашли и даже задержали ранее судимого 33-летнего угонщика.