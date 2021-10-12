В Нижневартовском районе пьяный водитель «Ваз» выехал на встречку и врезался в «Тойоту» Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Нижневартовском районе, пьяный 31-летний водитель автомобиля «Ваз», выехал на встречку и столкнулся с автомобилем «Тойота», под управлением 33-летней женщины. В результате ДТП оба водителя получили травмы.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

По информации ГИБДД, только за прошедшую неделю, на дорогах Югры задержано 138 водителей с признаками опьянения, а ещё возбуждено 22 уголовных дела против водителей, повторно управлявших транспортными средствами с признаками опьянения.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что в случае аварии пьяным водителем с причинением тяжкого вреда здоровью, виновнику грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. В случае гибели человека наказание ужесточается на срок от 5 до 12 лет, а в случае гибели двух и более человек – от 8 до 15 лет. Госавтоинспекция Югры призывает соблюдать Правила дорожного движения.