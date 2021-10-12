Югорчанин, не заплатив, вывез из магазина 44 бутылки конька и водки

Фото: Пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по ХМАО - Югре

Сотрудник Росгвардии, в свой выходный отправился в магазин, на кассе он услышал разговор двух покупательниц о том, что мужчина вывез тележку с товаром на улицу не заплатив.

Росгвардеец, выбежал из магазина и задержал 34-летнего подозреваемого, который украл тележку с 44 бутылками коньяка, водки и сладостями. Как оказалось, подозреваемый – неоднократно судимый за имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков.

Мужчина признался в преступлении и его предали полицейским. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Нефтеюганске задержали 29-летнего продавца гашиша. Оперативники устанавливают его причастность к совершению аналогичных преступлений.

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