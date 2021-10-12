Сургутские пожарные спасли мужчину с ребенком Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В Сургуте случился пожар в пятиэтажном доме по улице Дзержинского и на место быстро выехали спасатели. Как оказалось горела квартира на первом этаже.

- В подъезде было плотное задымление лестничной клетки, из горящей квартиры шел густой черный дым, незамедлительно организовали звенья газодымозащитников, на разведку и на спасение людей. Подали один ствол на тушение через подъезд на тушение горящей квартиры, второй ствол - с улицы по лестнице-палке, - рассказал начальник караула.

Спасателям повезло, что дверь в горящую квартиру была открыта, но дым уже успел заполнить лестничную клетку. Большинство жильцов дома самостоятельно покинули дом, а в самой горящей квартире никого не было, но когда пожарные ехали к месту вызова, диспетчеру поступил ещё один звонок с места пожара, от жильца квартиры, расположенной этажом выше. Мужчина сообщил, что он в квартире вместе с ребёнком и из-за плотного задымления лестничной клетки они не могут выбраться. Спасатели вывели мужчину с ребенком на улицу и передали их медикам.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В результате пожара выгорела кухня в квартире. По словам специалистов, причиной пожара могла стать неисправная электропроводка.