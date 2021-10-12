Погода в Югре на 12 октября 2021 года: дождь и гололед Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре на 12 октября 2021 года: температура воздуха днём 0, +5 °С, местами до +10 °С. Ночью +1, -4 °С, при прояснениях до -9 °С. Облачно с прояснениями, местами мокрый снег и дождь. В отдельных районах гололед. Ветер юго-восточный 4-9 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +2, +4 °С, ночью -1, -3 °С. Облачно с прояснениями, снег с дождём. Ветер юго-восточный 4-9 м/с.

Погода в Югре на 12 октября 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В русском народе Феофана прозвали Милостивым не только в память о добрых делах святого. Обычно в день его памяти на землю возвращалось тепло. «Преподобный нас своим кафтаном укрывает», — говорили люди. Ночью выходили смотреть на звезды: если в небе их было много и светили они ярко, ждали сухой осени. Про звездное небо говорили: «У нас под окошком полно репы лукошко». На Феофана охотники гуляли по порошам, добывая именинного зайца. Если это удавалось, день заканчивался застольем, во время которого рассказывали охотничьи байки.