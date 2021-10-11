Замглавы Сургута по строительству Валерий Фомагин ушел из администрации по семейным обстоятельствам

Фото: администрация Сургута

Замглавы Сургута по строительству Валерий Фомагин неожиданно сложил служебные полномочия по семейным обстоятельствам. Его слова сегодня, 11 октября, приводит пресс-служба городской администрации. Теперь уже бывший чиновник поблагодарил мэра Андрея Филаторва и всю команду администрации за совместную работу и пожелал успешного достижения всех целей и задач.

- Рад, что вместе нам удалось решить ряд вопросов, касающихся развития строительной отрасли, а значит, и в интересах всех жителей города, - подчеркнул Валерий Фомагин.

Напомним, уроженец Нижневартовска Валерий Фомагин работал исполнительным директором в Союзе строителей Югры, с 2016 по 2018 годы являлся директором департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО-Югры, затем стал руководителем государственной компании «Северавтодор». В марта 2021 года он перешел в администрацию Сургута, где стал куратором департамента архитектуры и градостроительства, а также комитета по земельным отношениям.