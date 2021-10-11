Югорский энергетик вышел в финал конкурса «Лидеры России 2021»

Наши специалисты ценятся не только на малой родине, их профессионализм регулярно отмечают и на федеральном уровне. Так, в первых числах октября мы писали про лучшего учителя из гимназии № 16, а буквально на днях стало известно о югорском энергетике, который вышел в финал конкурса управленцев «Лидеры России 2021» - флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Финалистом стал заместитель начальника производственно-технической службы филиала «Россети Тюмень» Энергокомплекс Александр Купцов.

Сотрудник энергокомпании был заявлен в треке «Бизнес и промышленность». Он успешно выполнил задания дистанционного этапа конкурса, где жюри оценивало интеллектуальные способности, управленческий потенциал, лидерские качества и профессиональные компетенции заявившихся. Это направление стало самым популярным среди участников, собрав порядка 57,5 тысяч регистраций. Всего до контрольного тестирования были допущены 1 349 конкурсантов.

По словам Александра Купцова, принять участие в «Лидерах России» он решил для того, чтобы проверить себя и свои силы, обменяться опытом, получить новые знания и полезные знакомства.

Отметим, региональный финал Уральского федерального округа пройдет в Екатеринбурге в ближайшие дни – с 14 по 17 октября. Участникам предстоит выполнить индивидуальные и групповые задания для прохождения комплексной оценки управленческих компетенций.

Победителей треков пригласят в суперфинал конкурса «Лидеры России 2021», а 300 суперфиналистам вручат образовательный грант в размере 1 миллиона рублей. И, конечно же, сотня лучших из лучших получат шанс поработать с наставниками – ведущими управленцами страны.