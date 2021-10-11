В Сургутском районе от коронавируса вакцинировалось около 48 тысяч человек Фото: Администрация Сургутского района

В Сургутском районе за последние 3 месяца доставлено 6,5 тысяч доз препарата «Спутник Лайт». Об этом сообщил начальник службы по реализации отдельных полномочий в сфере здравоохранения администрации Сургутского района Александр Матросов.

Лидерами по вакцинации от COVID в Сургутском районе признали: Локосово, Русскинская, Нижнесортымский и Белый Яр. А в списке поселений-аутсайдеров: Барсово, Сытомино и Лянтор - там самая низкая активность среди желающих привиться от COVID. Всего в Сургутском районе от коронавируса вакцинировалось около 48 тысяч человек.

По словам Александра Матросова, чаще всего прививаются работники сферы образования, здравоохранения, культуры, спорта и коммунального хозяйства.

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