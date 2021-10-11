Больше 16 тысяч жителей Нягани поставили прививку от коронавируса

Больше 16 тысяч жителей Нягани постаивали прививку от коронавируса Фото: Администрация Нягани

На сегодняшний день в Нягани против коронавирусной инфекции привито: 1 компонентом вакцины - 18 268 человек, двумя компонентами - 16 820 человек. А ещё 292 человека уже прошли ревакцинацию.

Отметим, что запись на вакцинацию и ревакцинацию от COVID-19 проводится по предварительной записи по номеру: 54 530 добавочный 6 в будни с 08.00-17.00 часов или через портал «Госуслуги». А ещё в субботу и в воскресенье в ТРЦ «Оазис Плаза» работает мобильный пункт вакцинации.

Напомним, что в Югре ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для людей группы риска. Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в округе ухудшается.