В Югре от мусора очистили 342 км береговой линии Фото: Природнадзор Югры

В общей сложности в Югре очистили более 342 км береговой линии. В Природнадзоре Югры отметили, что уборкой мусора в прибрежных зонах занимались 26 тысяч югорчан. Очистка проводилась в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

Лидерами в этом направлении стали Нижневартовск, Когалым, Нягань и Белоярский, Березовский, Кондинский районы. Мероприятия в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» прошли во всех окружных муниципалитетах.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Ханты-Мансийске берег Иртыша очистили от мусора.