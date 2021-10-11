Югорчанин хотел найти автомобиль на прокат, но стал жертвой мошенника Фото: Татьяна Коркина

Больше 7 миллионов рублей перевели югорчане на счета мошенников за выходные дни. Так, 37-летний житель Нефтеюганска столкнулся с мошенниками на сайте бесплатных объявлений. Он пытался найти автомобиль на прокат и увидел заманчивое предложение. Арендодатель запросил за авто порядка 9 тысяч рублей, которые югорчанин перевел на указанный номер телефона.

Жительница Ханты-Мансийска решила заказать пиццу, но вместо настоящего сайта зашла на двойник и заметила эту оплошность только после того, как с её счета списали почти 6 тысяч рублей. А в Сургуте аферисты рассказали 40-летней женщине весьма необычную историю. Якобы сотрудница бухгалтерии сообщила, что её знакомый продал товар в интернете и она как посредник между покупателем и продавцом хотела перевести деньги на карту югорчанки. Женщину не смутила такая информация и она с легкостью сообщила все коды, что приходили ей на телефон. Так, мошенники списали с её счета 115 тысяч рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.