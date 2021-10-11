Школьница из Ханты-Мансийска будет представлять Югру на Всероссийском конкурсе Фото: Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска

В Югре подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Ученик года-2021» среди школьников. По решению жюри Любовь Ермакова, ученица средней школы № 3 Ханты-Мансийска, стала лауреатом конкурса. Всего в окружной финал попали победители муниципальных этапов из 22 городов и районов Югры.

На окружном этапе ребята представили самопрезентацию, на которой школьница из Ханты-Мансийска декламировала стихи, пела на языке жестов, танцевала, а также рассказывала о своей волонтерской работе. Участники решали кейсы и участвовали в дебатах.

Теперь Люба Ермакова будет представлять Югру на Всероссийском конкурсе в Ульяновске, который пройдет в декабре этого года.

Любовь Ермакова победила в городском конкурсе «Ученик года — 2021», который проходил в окружной столице в начале года. В нем участвовали подростки из девяти школ города.