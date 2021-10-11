В Сургуте за кражу ноутбука задержали бывшего уголовника Фото: Татьяна Коркина

За выходные в Югре зарегистрировано 119 преступлений, по горячим следам раскрыто 80. Так, в Сургуте 31-летний мужчина подозревается в краже. Он, находясь в квартире жилого дома по улице Университетская, похитил ноутбук стоимостью около 30 тысяч рублей. Ранее он уже неоднократно судим за кражи и грабеж.

Кроме того, в Югре раскрыто два угона. В Нижневартовске угнали «ГАЗ 31105», а в Пыть-Яхе, подозреваемый угнал «ГАЗ 2752». Нарушители находятся под подпиской о невыезде, один из них уже судим за угоны. В Сургуте недалеко от станции Силинская, задержан мужчина с подозрительным свертком, внутри которого оказался наркотик массой 1,72 грамма.

В Мегионе сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого, который повредил в жилом доме бойлер объемом 100 литров, телевизор марки «Grundig», пылесос марки «LG», а также мебель. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.