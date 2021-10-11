В Сургуте заканчивают работы по благоустройству дворов Фото: Администрация Сургута

В Сургуте заканчивают работы по благоустройству дворов. На 29 территориях закончен ремонт дорожного покрытия, обустройство освещения и установка ограждений, лавочек и урн. До 15 октября рабочие выполнят укладку асфальта и монтаж последней детской площадки в рамках работ по благоустройству этого года.

Все работы выполняются в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», где задействованы средства округа, города и самих жильцов. Доля софинансирования составляет от 0 до 20% от общей суммы проведения работ.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Сургуте открыли «Крылов-парк». Концепцию сквера выбрали жители близлежащих микрорайонов ещё на стадии его проектирования.