В Югре еще 209 человек заразились коронавирусом Фото: Юлия Кучеренко

По информации Оперативного штаба на сегодняшний день в Югре зарегистрировано и лабораторно подтверждено 77 310 случаев новой коронавирусной инфекции. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 209 новых случаев COVID-19 в 22 муниципалитетах.

Так, картина заболеваемости в регионе выглядит следующим образом: в Сургуте – 52 заболевших; Ханты-Мансийске – 40; Нижневартовске – 21; Нефтеюганске – 14 заразившихся; Советском районе – 12; Сургутском районе – 10; Нягани – 8; Мегионе – 7 человек. В Урае, Нефтеюганском районе, Ханты-Мансийском районе и Березовском районе зарегистрировано по 5 случаев заражения коронавирусом. В Радужном заболело 4 человека. А в Когалыме, Октябрьском районе, Югорске и Кондинском районе по 3 ковид-положительных пациента. По 2 человека заболели в Нижневартовском районе, Лангепасе, Пыть-Яхе и Покачах. В Белоярском районе заражен 1 житель.

По клинической картине: на момент выявления у 190 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 16 зафиксирована пневмония, у 3 человек болезнь протекала бессимптомно. Контакт установлен в 201 случае, по 6 контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 15 050 человек, сняты с наблюдения – 313 454 жителей Югры. За сутки на COVID-19 обследовано 4 034 человека, всего прошли обследование 2 296 546 югорчан.

Состояние 157 пациентов остаётся тяжелым, 125 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от коронавируса скончались 7 человек. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 138 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки выписались по выздоровлению 54 человека, за весь период пандемии выздоровели 73 335 югорчан.

За последние сутки в России выявлено 29 409 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 957 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 15 460 человек. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 7 804 774 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период пандемии зафиксировано 217 372 летальных исхода, выздоровели 6 873 579 человек.