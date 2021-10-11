Горели дома, дачи и гаражи: за неделю в Югре зарегистрировано 50 пожаров Фото: Юлия Кучеренко

За прошедшую неделю в Югре зарегистрировано 50 пожаров, спасён один человек и имущество граждан на 32 миллиона рублей.

Чаще всего за неделю горели жилые дома, дачи, гаражи, бани и автомобили. На возгорания сухой травы и мусора пожарные выезжали 13 раз. Основная причина пожаров - нарушения использования электрооборудования и бытовых приборов, а также нарушение пожарной безопасности.

С начала пожароопасного периода на территории Югры зарегистрировано 329 природных пожаров на общей площади 16 514,56 гектар. Пожары зарегистрированы на территории Березовского, Игримского, Ларьякского, Луговского, Няганского, Радужнинского, Саранпаульского, Советского, Сургутского, Урайского, Нижневартовского и Ханты-Мансийского районов. На сегодняшний день в округе нет зарегистрированных природных пожаров.

Спасатели призывают жителей и гостей Югры соблюдать правила пожарной безопасности. В случае пожара необходимо сообщить по телефонам 101 и 112.