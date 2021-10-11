Юнармейцы Нефтеюганского района участвовали в V окружном Слете юнармейских отрядов Фото: Администрация Нефтеюганского района

Юнармейцы Нефтеюганского района участвовали в юбилейном V окружном Слете юнармейских отрядов, центров, клубов и объединений патриотической направленности. На базе Центра подготовки граждан к военной службе встретились 13 команд из разных муниципалитетов Югры. Два соревновательных дня юнармейцы из Обь-Юганской школы показывали своё мастерство в строевой подготовке, соревнованиях по разборке-сборке автомата Калашникова и снаряжению магазина, а также поупражнялась на точность в метании саперных лопаток и ножей. Бойцы проявили себя на военизированной полосе препятствий и прошли тест на знание истории Великой Отечественной войны. А ещё для ребят провели увлекательную экскурсию по военно-исторической экспозиции "Дорогами героев – дорогами памяти".

- В юнармейском движении я два года, но на столь масштабном мероприятии впервые, поэтому нахожусь под впечатлением. Наибольшую сложность вызывали вопросы, связанные с датами, но благодаря нашей сплоченной командной работе, нам удалось неплохо справиться, – рассказала участница команды "Сокол" Диана Карпачева.