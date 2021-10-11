В Нижневартовске заканчивают строительство участка дороги по улице Нововартовской Фото: google.ru/maps

Губернатор Югры Наталья Комарова во врем рабочего визита в Нижневартовск посетила строительный объект «Улица Нововартовская от улицы Героев Самотлора до улицы Летней».

Там проводят ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». По контракту ремонтная суета должна закончится в октябре 2021 года. Сейчас на объекте завершают работы по монтажу сетей уличного освещения, установке дорожных знаков и нанесению дорожной разметки.

- Это новая современная дорога. Заменено освещение, появились новые светофоры, - отметил председатель общественного совета при департаменте строительства Нижневартовска Александр Юденков.

По словам подрядчика, все замечания жилстройнадзора устранены полностью и дорога готова к вводу в эксплуатацию. Всего на ремонт потратили 251,7 миллионов рублей.