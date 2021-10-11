В Нижневартовске строится Центральная окружная больница на 1100 коек Фото: google.ru/maps

В Нижневартовске строится Центральная окружная больница на 1 100 коек. Строительные работы ведутся в рамках национального проекта «Здравоохранение».

- Важно подготовить всю документацию, сделать ее актуальной. Муниципалитету нужно мобилизироваться в части сохранения сотрудников на объекте. Рассчитываю на то, что данные обязательства и принятые решения по организации приведут к результату, который мы все ждём, - отметила Наталья Комарова во время рабочего визита.

Сейчас на месте будущего медучреждения завершены работы по установке оконных блоков, монтажу витражей, облицовке фасадов, кирпичная кладка внутренних перегородок, штукатурка стен. А ещё завершены работы по устройству всех наружных инженерных сетей: электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, ливневой канализации и хозбытовой канализации, медицинских газов. Завершается монтаж инженерных систем и ведутся работы по чистовой отделке помещений. Больница готова на 76,3 процента.

Заместитель губернатора Югры Евгений Адамов сообщил, что с 11 октября за ходом строительства больницы будет следить окружной штаб, который в ежедневном режиме продолжит контролировать наличие материалов и количество людей на объекте. Штаб продолжит работать до конца сдачи объекта.