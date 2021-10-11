Семья из Урая завоевала серебро на Всероссийском фестивале ГТО Фото: Официальная страница ХМАО - Югры

Семья из Югры завоевала серебро на Всероссийском фестивале ГТО. Обладателями медали стала семья Лаврентьевых из Урая – мама Светлана, папа Александр, дочка Алина и дедушка Михаил Иванович, они набрали 1 643 балла на соревнованиях в Кисловодске. Соперниками для югорской семьи выступили команды из 34 регионов России.

- Фестиваль оставил в памяти массу впечатлений, много эмоций. Мы рады серебряной победе, соперники были достойные и сильные. В каждой семье были свои лидеры, так и у нас дочка стала победительницей среди девочек, папа стал серебряным призером среди пап. Нам очень приятно, что за нас болели, переживали и поддерживали наши друзья, родные и близкие, это нам придавало ещё больше сил, – рассказала Светлана Лаврентьева.

Отметим, что дочка Алина Лаврентьева стала не только первой в личном зачете, но и установила четыре рекорда в своей группе.

Напомним, мы писали ранее как семья Лаврентьевых, которая стала победителями регионального этапа, готовилась к финальному этапу Фестиваля ГТО.