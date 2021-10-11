В Сургуте заканчивают ремонт трех участков улицы Маяковского

В Сургуте заканчивают ремонтные работы на улице Маяковского Фото: Администрация Сургута

В Сургуте заканчивают ремонтные работы на улице Маяковского. Об этом сообщили в администрации города.

На данный момент рабочие уже заменили покрытие проезжей части и тротуаров. Осталось обустроить искусственные неровности, установить знаки, часть ограждений и нанести дорожную разметку. Рабочие ремонтировали три участка дороги: от улицы 30 лет Победы до проспекта Мира, от проспекта Мира до улицы Профсоюзов, и от улицы Профсоюзов до Нефтеюганского шоссе.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Сургуте на капитальный ремонт дороги потратят 220 миллионов рублей, а именно на участок дороги на Быстринской, протяженностью в 1,5 км.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Власти объяснили сотни пустых могил на кладбище Сургута.

В интернете живо обсуждали эту тему (подробнее)