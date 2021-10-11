Погода в Югре на 11 октября 2021 года: ветер порывами до 14 м/с Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре на 11 октября 2021 года: температура воздуха днём 0, +5 °С, ночью -3, -8 °С. Небольшая облачность. Ночью практически без осадков, днём в западных районах небольшие и умеренные, смешанные осадки. Ветер юго-западный, южный 2 - 7 м/с, днём местами порывы до 14 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +3, +5 °С, ночью -4, -6 °С. Небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 2 - 7 м/с.

Погода в Югре на 11 октября 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Харитонов день в народе считался недобрым. В этот день нужно было сидеть дома, не ходить в гости и даже, по возможности, не выходить во двор, чтобы злые люди не сглазили и не навели порчу. Домашними делами заниматься тоже не следовало, ни в коем случае нельзя было выметать сор из избы – это считалось плохой приметой.