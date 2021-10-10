Изнасиловавшему внучку югорчанину скостили срок на шесть лет из-за преклонного возраста

Жителю Нижневартовска, изнасиловавшего внучку, скостили срок на шесть лет из-за преклонного возраста. Фото - hmao.sledcom.ru.

В Нижневартовске вынесли приговор 73-летнему местному жителю. С мая по июнь 2020 года он насиловал маленькую внучку своей супруги.

– О преступном поведении осужденного случайно узнала мама потерпевшей и незамедлительно сообщила в полицию. Несмотря на признание вины во время первоначальных следственных действий, впоследствии злоумышленник отказался от своих показаний, – рассказали в СКР по ХМАО-Югре.

Приговором Нижневартовского городского суда подсудимому назначено наказание в виде 12 лишения свободы, однако апелляционной инстанцией, ввиду преклонного возраста осужденного и состояния его здоровья, размер наказания снижен до 6 лет лишения свободы.

Их он проведет в колонии строгого режима. Также с осужденного взыскана компенсация морального вреда потерпевшей в размере 200 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.