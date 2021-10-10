В Сургуте курсанты пожарно-спасательного лицея приняли присягу. Фото - 86.mchs.gov.ru.

В Учебном центре ФПС по ХМАО-Югре в Сургуте состоялось торжественное событие – учащиеся десятого класса пожарно-спасательного профиля приняли присягу. Лицейские классы, воспитываемые в военно-патриотическом духе, готовятся к несению службы.

Руководил церемонией приведения курсантов к Присяге начальник Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре генерал-майор внутренней службы Пётр Кугуй. Началось мероприятие с построения всего личного состава Учебного центра и курсантов лицейских классов.

– Сегодня каждый из Вас сделал серьезный шаг в будущее. Эта клятва Отечеству, которая будет с вами на всем жизненном пути. В этот торжественный день хочу пожелать вам достойно нести службу, успехов в учебе и добиться своей цели на выбранном пути, – сказал, обращаясь к курсантам, Пётр Кугуй.