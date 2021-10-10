Выловившего две стерляди югорчанина осудили. Фото: Ольга Крыльцова

Мировой судья Октябрьского района вынес обвинительный приговор в отношении жителя села Перегребное. Мужчину признали виновным в незаконной добыче водных биологических ресурсов.

– В ходе судебного заседания установлено, что подсудимый в августе 2021 года, находясь на реке Обь, с использованием маломерного судна осуществил незаконный вылов 2 особей рыбы вида «Стерлядь», чем причинил ущерб рыбным запасам Российской Федерации, – сообщили в ведомстве.

Ущерб злоумышленник добровольно возместил в ходе расследования уголовного дела. Суд назначил виновному наказание в виде обязательных работ.